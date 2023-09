Vecchioni positivo al Covid, annullato il concerto a Bergamo

Roberto Vecchioni è risultato positivo al Covid e non potrà quindi essere protagonista dell'evento Musica e Parole previsto per domani sera in Piazza Vecchia a Bergamo Alta. Il cantante già aveva dovuto rinunciare al concerto in programma oggi a Pescara. "Sto benone", aveva comunque scritto sui suoi profili social, rassicurando i fan.

È dunque annullato l'evento di domani a Bergamo che Radio Number One aveva proposto nell'ambito della manifestazione Landscape Festival inserita nel programma di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023. "Abbiamo accolto nel pomeriggio di oggi la notizia con grande dispiacere - spiega il direttore di Radio Number One, Angelo De Robertis -: auguriamo a Roberto Vecchioni di riprendersi al più presto e di venire a trovarci in uno dei prossimi appuntamenti targati Radio Number One".



