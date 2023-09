Piazza Loggia: stop a processo, si torna all'udienza preliminare

Si ferma ancora prima di cominciare il nuovo processo per la Strage di piazza della Loggia di Brescia a carico di Marco Toffaloni, oggi sessantenne, all'epoca dei fatti minorenne e per questo giudicato davanti al tribunale dei minori di Brescia.

I giudici del Tribunale dei Minori hanno accolto l'eccezione del difensore dell'imputato, che da anni vive in Svizzera con le generalità di Franco Maria Muller: non c'è la sua firma autentica sull'elezione di domicilio, non si può affermare con certezza che Toffaloni fosse al corrente della fissazione dell'udienza preliminare a suo carico. Si torna quindi all'udienza preliminare. "Meglio un passo indietro oggi, che tre domani. Ciò che ci interessa - ha detto Manlio Milani, presidente dell'associazione delle vittime di piazza Loggia - è l'accertamento della verità e che questa, una volta raggiunta, sia inattaccabile sotto tutti i punti di vista".



