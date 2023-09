Milano moda donna cresce e vuole un giorno in più

"Non riusciamo più a trovare slot per le sfilate, c'è una densità pazzesca" dice il presidente della Camera della Moda Italiana Carlo Capasa, che per questo punta ad aggiungere una giornata alla Milano Fashion Week.

"Stiamo parlando con le altre fashion week per avere un giorno in più a inizio settimana" spiega Capasa, sottolineando che quello della Camera e dei suoi interlocutori è "un dialogo deciso".

Il passaggio non è semplice perché si tratta di "cambiare i calendari internazionali", strutturati per non accavallare una con l'altra le varie manifestazioni. Nel caso di Milano, è Londra la fashion week immediatamente precedente.

Rispetto al calendario di Milano Moda Donna, presentato oggi a palazzo Marino, non ci sarebbe un aumento dei giorni, visto che le sfilate sono previste dal 19 al 25, ma di usare a pieno il primo giorno, dove solitamente non ci sono sfilate per non creare sovrapposizioni con la London Fashion Week.

Dal 19 al 25 settembre a Milano sono previsti 176 appuntamenti: 67 sfilate, di cui 2 doppie sfilate, 62 fisiche e 5 digitali, 72 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 33 eventi. Per la prima volta in calendario Avavav, Chiara Boni, Karoline Vitto supported by Dolce&Gabbana, Rave Review, The Attico e Tom Ford, con il debutto alla direzione creativa di Peter Hawkings. Ma questa edizione sarà soprattutto quella del debutto di Sabato De Sarno alla guida stilistica di Gucci.





