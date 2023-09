Ippica: sabato all'Ippodromo San Siro l'asta SGA 2023

Ben 117 cavalli di elevata qualità e 38 scelti tra i migliori della produzione italiana sono i grandi protagonisti dell'asta SGA 2023 in scena sabato 9 settembre dalle 13.30 alle 19.30 all'Ippodromo Snai San Siro (ingresso gratuito dalle 12). Cambia la location abituale, perché l'Ippodromo Snai La Maura trotto non è agibile a causa del maltempo delle scorse settimane, ma l'atmosfera, la curiosità e l'adrenalina che genera l'asta resterà intatta.

Tutti potranno assistere e partecipare al ring allestito sotto la tesostruttura davanti alla Palazzina del Peso dell'impianto.

"Ringrazio Snaitech e la Business Unit di Snaitech per aver allestito in maniera celere - fa notare il direttore dell'asta Alessandro Santoni - la tensostruttura all'Ippodromo Snai San Siro vista l'inagibilità de La Maura. Per noi quello di Milano è un appuntamento molto importante e quest'anno, come nelle precedenti edizioni, abbiamo molti cavalli di un certo livello e che potrebbero interessare a molti compratori. La grande passione per l'ippica, e la considerazione che noi di SGA abbiamo per il cavallo, fa sì questo settore possa vivere ancora di sogni, aspettative ed emozioni".



