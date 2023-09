Il primo ottobre elezioni per rinnovo dei vertici Pd Lombardia

Domenica 1 ottobre, dalle 8 alle 20, in tutta la Lombardia si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei vertici del Pd regionale lombardo.

Si eleggeranno le segretarie e i segretari dei 724 circoli, delle Unioni comunali e delle 12 Federazioni provinciali, oltre alla segretaria regionale, Silvia Roggiani, candidata unitaria come successore dell'attuale segretario Vinicio Peluffo.

Si eleggeranno, inoltre, i componenti delle assemblee provinciali e quelli dei direttivi di ogni circolo. I 316 componenti dell'assemblea regionale saranno invece eletti dalle assemblee provinciali.

Possono votare gli oltre 21mila iscritti nel 2022 al Pd in Lombardia che avranno rinnovato l'iscrizione entro la data di svolgimento del congresso del 1 ottobre, e i nuovi tesserati che risultano iscritti alla metà di agosto 2023. Per consentire le operazioni di voto ai seggi, che saranno allestiti in ogni circolo, saranno presenti oltre 3mila volontari.

A vigilare sul regolare svolgimento del Congresso la commissione congressuale regionale, presieduta da Osvaldo Felissari, sindaco di Lodivecchio, e le dodici Commissioni congressuali provinciali.



