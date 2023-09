Economist Impact e Chiesi, europei preoccupati per il clima

L'inquinamento atmosferico rimane una delle principali preoccupazioni per la salute degli europei.

A quanto emerge dal nuovo report pubblicato dall'Economist Impact e supportato da Chiesi - gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca - sugli effetti negativi della scarsa qualità dell'aria sulle persone affette da patologie respiratorie, il 69% degli intervistati ha dichiarato di ritenere che la situazione sia peggiorata negli ultimi cinque anni.

Quando è stato chiesto di indicare le principali cause dell'inquinamento atmosferico, oltre il 40% ha sottolineato i fattori legati al cambiamento climatico, in particolare gli eventi meteorologici estremi, come le ondate di calore e l'aumento delle concentrazioni di pollini.

Il rapporto, presentato oggi a Milano in occasione della Giornata dell'aria pulita per i cieli blu, svela nello specifico nuovi spunti di riflessione sull'interazione tra qualità dell'aria, salute polmonare e disparità socioeconomiche.

Il sondaggio dell'Economist Impact e l'analisi della letteratura che l'accompagna, analizzando a fondo le esperienze di persone affette da malattie polmonari in cinque Paesi chiave (Regno Unito, Italia, Spagna, Germania e Francia), suggeriscono infatti che i fattori legati al clima hanno un impatto significativo sulla qualità di vita.

La percezione dell'impatto della cattiva qualità dell'aria è sensibilmente più alta nelle città che nelle campagne. Il 35% degli intervistati nei centri urbani afferma che la cattiva qualità dell'aria ha influito molto sui sintomi.

Oltre alla salute fisica, la qualità dell'aria mette a dura prova anche il benessere complessivo dei pazienti. I pazienti che vivono in aree con scarsa qualità dell'aria hanno maggiori probabilità di temere un peggioramento della propria salute rispetto a quelli che vivono in aree con buona qualità dell'aria (rispettivamente il 44% vs il 28%).



