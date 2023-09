Truffa sui finanziamenti statali alle imprese, 4 arresti

Quattro persone sono state arrestate in un'inchiesta della Gdf di Milano con al centro una presunta associazione per delinquere che agiva tra Milano e l'hinterland "con lo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese che venivano successivamente dirottati verso società estere", tra la Repubblica Ceca e la Svizzera.

L'organizzazione, come spiegano gli investigatori, "attraverso la costituzione e l'acquisizione di 7 società intestate a sodali e prestanome, solo apparentemente operative, ha ottenuto da numerosi istituti di credito considerevoli finanziamenti" per un totale di oltre 5,4 milioni di euro, "garantiti dallo Stato" per oltre 4 milioni "per il tramite di Mediocredito Centrale Spa", ente concessionario per la gestione dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico e per il rilascio della garanzia da parte del Fondo di Garanzia per le Pmi. Nell'inchiesta sono stati contestati 35 capi di imputazione e ci sono 17 indagati.

Attraverso "operazioni di maquillage contabile e produzione di documenti falsi", con "creazione di siti internet delle società con indicazione di noti partner commerciali" e "deposito di bilanci falsi riportanti risultati positivi di ricavi ed utili", le imprese apparivano sul mercato "solvibili ed affidabili", condizioni necessarie per ottenere i finanziamenti dagli istituti di credito garantiti da enti pubblici. Il gip ha anche disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni per oltre 7 milioni di euro.



