Sala, su affitti brevi con Santanchè non è successo nulla

Il Comune di Milano continua a chiedere limitazioni sugli affitti brevi in città. "Purtroppo prendo atto che la ministra al Turismo Daniela Santanchè si è dimostrata all'inizio disponibile ma, dobbiamo dire la verità, di fatto non è successo niente", ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala a margine di un convegno all'Università Bicocca, commentando la stretta appena messa in campo da New York.

"Adesso c'è il caso anche un po' eclatante di New York che però è un riferimento. Così non va bene perché non si può avere più di 20 mila appartamenti dedicati agli affitti brevi - ha rimarcato -, la preoccupazione della ministra Santanchè è che se si limita così si colpisca il turismo. Va bene però nel turismo Milano sta crescendo tantissimo, luglio 2023 ha avuto il più 30% sul 2019".

"Quello che importa a noi è la gestione dell'offerta degli appartamenti. Il comune vorrebbe fare una scelta che se non è come quella di New York va in quella direzione - ha proseguito -, bisogna lavorare sul numero di giornate e poi bisogna lavorare sul numero di appartamenti". Il sindaco ha poi ribadito di non avercela con chi ha un appartamento e lo affitta "io ce l'ho con chi ha fatto razzia di appartamenti in questi anni per poi metterli sul mercato tutti per gli affitti brevi, ci sono intere palazzine a Milano che hanno avuto questa destinazione".





