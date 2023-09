Protesta studenti alla Bicocca per chiedere più alloggi

Protesta degli studenti all'Università Bicocca di Milano per chiedere un investimento serio sulle residenze universitarie durante il convegno di presentazione dei risultati del progetto Musa, finanziato attraverso i fondi del Pnrr. Mentre parlava Alessandra Gallone, consigliere delegato del ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, gli studenti hanno appeso nell'aula magna uno striscione con la scritta "Bernini ti hanno scippato 600 milioni li ha presi il privato", in riferimento ai fondi che tramite il Pnrr dovevano andare agli alloggi universitari e che poi sono stati bloccati.

"Oggi parliamo di risultati - hanno scandito ad alta voce gli studenti, che appartengono a diverse facoltà e hanno spiegato che la loro è una iniziativa spontanea, rivolgendosi alla consigliera del ministro -. Oggi chiediamo allora come mai sono spariti quei soldi dal Pnrr che erano dedicati alle residenze universitarie. Sul Pnrr non avete portato a casa nulla, noi siamo preoccupati, vogliamo una casa". Gallone ha spiegato ai ragazzi "vi garantisco che i fondi arriveranno, non ci preoccupate, non sono spariti".

"Questo grosso finanziamento loro volevano dirottarlo sulle residenza private - ha spiegato Andrea -, il Pnrr però diceva che dovevano andare a costruire nuovi studentati pubblici.

Abbiamo regalato soldi ai privati e i prezzi delle residenze non saranno di nuovo accessibili. Quei soldi li abbiamo persi. È stata una scelta politica di dirottare quei fondi ai privati.

Abbiamo sprecato soldi pubblici".



