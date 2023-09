Sono stati precauzionalmente sospesi gli atterraggi e i decolli all'aeroporto di Linate, a Milano, per evitare che le luci in pista potessero spegnersi per un problema relativo a un "pozzetto". Il problema è stato risolto e l'aeroporto ha ripreso la piena funzionalità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA