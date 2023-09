Libri: Sant'Agostino "si racconta" ai giovani lettori

Lo straordinario percorso umano di Sant'Agostino, dalle inquietudini giovanili sino alla "scoperta" di Dio, raccontate direttamente dal protagonista. E' la proposta del libro "Agostino. La mia vita è un'avventura" (Univers Edizioni), scritto da Raffaella Costa con la prefazione di Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia. La presentazione si è svolta al Ticinum Festival, nel cortile del Broletto di Pavia, in un incontro moderato da Alessandro Repossi, direttore del settimanale diocesano "il Ticino". "Il mio desiderio - ha affermato l'autrice - è favorire una maggiore conoscenza di Sant'Agostino tra i ragazzi, attraverso una lettura più semplice e diretta". Raffaella Costa ha spiegato di aver preso spunto "dalla lettura de 'Le Confessioni di Sant'Agostino' e dal diario di Monica ('Io Monica. Le Confessioni della madre di Agostino')". Il Santo si racconta in prima persona, con un linguaggio attuale. "Utilizzando questo stile, ho cercato di sviluppare alcuni dei temi fondamentali del pensiero agostiniano, come la famiglia, l'amicizia, il rapporto con la morte, i luoghi della vita e anche una delle domande cruciali dell'uomo: perché esiste il male?".

Il racconto è accompagnato dalle illustrazioni di Marco Giusfredi, Padre Antonio Baldoni, della comunità agostiniana di Pavia, ha elogiato il libro "che aiuterà, in modo semplice ma efficace, a far conoscere meglio la figura di Agostino anche tra i giovani.". Il libro si conclude con un capitolo dedicato alla basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia, che ospita da 1.300 anni le reliquie del vescovo di Ippona, e alla chiesa di Sant'Agostino a Vigevano, con le foto di Marcella Milani.



