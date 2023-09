Il team Aprilia visita Brembo e festeggia il Gp di Catalogna

Il team Aprilia, reduce dal doppio successo del Gp di Catalogna classe MotoGp, ha visitato il reparto racing di Brembo a Curno, a pochi chilometri da Bergamo.

Una visita che è stata anche l'occasione per festeggiare il grande risultato sportivo ottenuto in Spagna prima di dirigersi verso l'Emilia Romagna, dove è in programma il prossimo Gran premio sul circuito Marco Simoncelli di Misano.

Insieme al ceo, Massimo Rivola, e allo staff del team Aprilia racing MotoGp, i piloti spagnoli Aleix Espargaro e Maverick Vinales sono stati accolti dal coo di Brembo Performance, Mario Almondo, e da alcuni collaboratori dell'azienda. "Arriviamo a Misano con un grandissimo entusiasmo dopo la doppietta di Barcellona, ancora di più dopo questa visita dove tanti collaboratori di Brembo ci hanno accolto in un clima di festa.

Aprilia e Brembo sono due eccellenze del Made in Italy", afferma Rivola. "Aleix e Maverick, insieme a Massimo e a tutte le persone che lavorano con loro, hanno fatto un lavoro straordinario, che ha permesso ad Aprilia di raggiungere risultati molto significativi nella massima categoria del Motorsport su due ruote", afferma Almondo.

Un tour guidato all'interno dei reparti produttivi dell'azienda, dove vengono progettati, personalizzati e sviluppati i freni anche della Aprilia. "La frenata è forse la cosa più incredibile delle MotoGp moderne", afferma Aleix. Le moderne MotoGp sono "oggetti complessi, iper-sofiaticati, dove tutte le componenti devono interagire in maniera perfetta", sostiene Maverick.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA