Giovane investita in via Fatebenefratelli a Milano, è grave

rave incidente in via Fatebenefratelli, a Milano, dove una ragazza di 26 anni è stata investita da una moto mentre attraversava la strada intorno alle 19. Il centauro 36enne proveniva da piazza Cavour, quando all'altezza del civico 23 ha perso il controllo della motocicletta e ha travolto la ragazza che camminava al di fuori delle strisce pedonali. Cadendo, la donna ha battuto la testa e ha perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per eseguire tutti i rilievi del caso e gli operatori del 118 che hanno trasportato la 26enne in codice rosso all'ospedale Niguarda.



