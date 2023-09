Elicottero privato caduto in Valtellina, 3 feriti

E' di tre feriti, il più grave dei quali è il pilota di nazionalità svizzera, il bilancio di un incidente aereo avvenuto martedì sera in territorio di Gerola Alta (Sondrio), dove un elicottero austriaco di una ditta privata è precipitato con tre persone a bordo.

L'intervento si è concluso intorno alle due e mezza con il rientro delle squadre dalla Valle della Pietra, in Val Gerola, a circa 1700 metri di quota. A bordo c'erano il pilota di nazionalità austriaca e due tecnici italiani, portati negli ospedali di Bergamo, Brescia e di Lecco. Le squadre di soccorso sono salite da Gerola Alta fino alla diga di Trona con la funivia messa a disposizione dall'Enel, poi hanno proseguito per un breve tratto a piedi, insieme con l'équipe dell'elisoccorso di Sondrio.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Saranno aperte più inchieste, dalla Procura di Sondrio e dall'autorità nazionale dei trasporti aerei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA