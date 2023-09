Blue Note Milano rafforza la partnership con Turisanda

Il jazz club 'Blue Note' di via Borsieri, a Milano, continua la collaborazione con Turisanda, brand di viaggi di Alpitour World, programmando nuove iniziative per la stagione 2023-24.

Oltre alla già annunciata collaborazione in vista di "Jazz Around" - il tram musicale che il pomeriggio di sabato 9 settembre animerà le strade di Milano - e dopo il successo della prima edizione di 'New York a ritmo di musica', organizzato lo scorso giugno, Blue Note e Turisanda sono pronte a proporre una nuova partenza il 4 gennaio 2024. Non mancheranno idee di viaggio dedicate agli appassionati di jazz. Inoltre, "la partnership - spiegano gli organizzatori - prevede la collaborazione nell'ambito degli spettacoli tematici 'Celebrate', in programma al locale, durante i quali il tema del viaggio musicale è centrale. Verrà, quindi, dedicata grande attenzione alle diverse destinazioni a cui verrà fatto tributo volta per volta".

Per tutta la stagione Turisanda avrà un corner dedicato all'interno del locale, dove ci saranno interessanti momenti di approfondimento, perfetto anche per scattare foto ricordo delle serate presso il Blue Note Milano, davanti all'emblematica insegna luminosa e alla riproduzione dello skyline di Milano che si fonde con quello di New York.

"Siamo orgogliosi di riconfermare questa partnership", afferma Daniele Genovese, direttore generale di Blue Note Milano. "Sarà una stagione ricca di novità e ospiti importanti e siamo onorati di poter continuare a collaborare con un brand come Turisanda".

"Se Turisanda fosse un genere musicale sarebbe certamente il Jazz. Raffinato e di classe, regala un profondo senso di libertà, a chi ascolta e a chi suona", commenta Irene Landolfi, Marketing Manager Turisanda. "Siamo davvero entusiasti di questa partnership, con cui daremo anche vita a sfiziose proposte di viaggio a tema musicale nel mondo".



