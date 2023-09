Assessore Milano, Comune ha votato contro aumento biglietto

Nuova riunione dell'Agenzia di Bacino per il trasporto pubblico locale sul possibile aumento del biglietto dei mezzi pubblici per far fronte all'adeguamento Istat. "Finalmente oggi sono chiare le posizioni dei componenti dell'assemblea di Bacino del Trasporto Pubblico di Milano e Monza: Regione Lombardia ha votato, unica, per l'aumento del biglietto del trasporto pubblico, il Comune di Milano no - ha reso noto l'assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi -. Insieme a noi ha votato la Città Metropolitana di Milano e il risultato è stato la non applicazione dell'aumento tariffario sul biglietto del trasporto pubblico per le loro quote, oltre all' 85 per cento, e si faranno carico delle spese relative, rispettivamente 8 milioni e 759 mila euro e 218 mila euro".

Nel corso della riunione, a quanto si apprende, la Provincia di Monza e Brianza e il Comune di Monza si sono astenuti mentre la Regione Lombardia si è espressa a favore dell'aumento. Il costo complessivo di un aumento sarebbe di oltre 10 milioni quindi rimane da capire, se Milano e la Città metropolitana copriranno la loro quota, chi metterà la parte mancante di circa 1,6 milioni di euro.

L'indicazione emersa dall'Agenzia di bacino, per il voto a maggioranza dei suoi membri, è quindi quella di non procedere all'aumento del biglietto ma bisognerà capire come coprire la quota mancante. Per questo l'agenzia stessa si prenderà qualche giorno per fare degli approfondimenti anche di tipo giuridico su come procedere prima di prendere una decisione definitiva.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA