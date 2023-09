Sui figli di coppie di donne fissate udienze in appello a Milano

Sono state fissate per il prossimo 23 gennaio le udienze, davanti alla Corte d'Appello civile, dopo il ricorso della Procura di Milano contro i decreti del Tribunale che, il 23 giugno, hanno di fatto ritenuto valide le trascrizioni dei riconoscimenti dei bimbi di tre coppie di donne, nati con procreazione assistita effettuata all'estero.

L'ottava sezione civile aveva stabilito, per quanto riguardava una coppia di uomini, che la maternità surrogata è vietata nell'ordinamento e che per questo motivo la trascrizione in Italia dell'atto di nascita estero, che riporta anche il nome del genitore "intenzionale" oltre quello "biologico", andava annullata. Mentre aveva deciso che i riconoscimenti all'anagrafe dei figli delle coppie di donne, nati con procreazione assistita, restano validi, non possono essere cancellati dai giudici, ma semmai tramite una procedura riservata a pochi soggetti legittimati, tra cui non i pm.

Il pm Rossana Guareschi, con la supervisione dell'aggiunto Letizia Mannella e del procuratore Marcello Viola, ha formulato il reclamo in appello sui casi delle tre coppie arcobaleno, insistendo affinché i giudici "rettifichino" quegli atti di riconoscimento dei minori, nelle parti in cui, oltre alla madre biologica, si indica anche quella "intenzionale". Con una sentenza del 2019 la Corte costituzionale, ha scritto la Procura citando anche altra giurisprudenza, "ha riaffermato il principio secondo cui 'allo stato' nel nostro ordinamento è 'escluso che genitori di un figlio possano essere due persone dello stesso sesso'".

Ci sarà, dunque, un secondo grado, con udienze a "trattazione scritta", ossia attraverso memorie, e coi legali delle coppie pronti a dare battaglia dopo il primo grado a loro favorevole.

"La genitorialità di un minore, in base ai principi del nostro ordinamento, non si può cancellare con un colpo di spugna", aveva spiegato l'avvocato Michele Giarratano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA