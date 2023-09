Scontro auto-moto nella notte a Milano, grave una 18enne

Una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente che si è verificato intorno alle 2.45 della scorsa notte in via Meda, all'angolo con viale Tibaldi, a Milano.

La giovane viaggiava come passeggera di una moto, guidata da un coetaneo, che si è schiantata contro un'auto guidata da un 61enne.

La ragazza è stata soccorsa e portata in codice rosso al Niguarda, il coetaneo alla guida della moto in giallo al Policlinico. Illeso il conducente dell'auto. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che sta controllando le telecamere per verificare la dinamica dello scontro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA