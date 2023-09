Milano e le città del mondo nelle foto di Gabriele Basilico

Due sedi espositive, la Triennale e Palazzo Reale, per l'omaggio che Milano, città in cui era nato e vissuto, rende al fotografo Gabriele Basilico a dieci anni dalla sua scomparsa. 'Gabriele Basilico. Le mie città', dal 13 ottobre fino al 7 gennaio alla Triennale e dal 13 ottobre fino all'11 febbraio a Palazzo Reale, propone oltre 500 opere, partendo dall'attraversamento di Milano, in Triennale, per arrivare al mondo, a Palazzo Reale.

"Negli anni Milano è diventata per me come un porto di mare, un luogo privato dal quale partire per altri mari, per altre città, per poi ritornare e quindi ripartire": così Gabriele Basilico raccontava il rapporto con la sua città, che attraverso 13 serie fotografiche e centinaia di opere, di cui 180 fotografie a parete e un'ampia selezione di immagini d'archivio in teca, viene approfondito in Triennale.

L'esposizione presenta, per la prima volta in modo organico, il lavoro di documentazione che Basilico ha realizzato sulla propria città nel corso di quasi 40 anni.

Un percorso che include il racconto delle periferie milanesi degli anni Settanta, la celebre inchiesta dedicata alle fabbriche ('Milano Ritratti di Fabbriche', 1978-1980), l'indagine sulle architetture del modernismo milanese (1985), il progetto sulla città di notte realizzato per l'Aem (1989), i lavori per la costruzione del quartiere Porta Nuova (dal 2004 al 2012), il restauro del tetto del Duomo (2012). Sono invece circa 200 le opere del fotografo che saranno esposte a Palazzo Reale, una ricca selezione dall'Archivio Basilico tra i più importanti lavori dell'artista nel corso della carriera realizzati in occasione di eventi internazionali nei quali è stato spesso l'unico autore italiano presente.

Lo spazio del Lucernario sarà occupato da 'Sezioni del paesaggio italiano', un'indagine seminale sulla trasformazione del paesaggio nazionale realizzata per la VI Biennale di architettura di Venezia del 1996, in collaborazione con Stefano Boeri (96 stampe 30x40 cm). Nella Sala delle Cariatidi saranno invece esposte 100 fotografie di oltre 40 città realizzate in occasione di prestigiosi incarichi internazionali.



