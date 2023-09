Genesis, in viaggio con le luci alle origini del mondo

Un viaggio nel tempo, alla scoperta dei primi giorni della Creazione: arriva per la prima volta in Italia - dal 15 Settembre a Casa Cardinale Ildefonso Schuster a Milano - "Genesis: uno spettacolo di luci immersivo", che racconta la nascita del Mondo.

Le pareti e il soffitto del Salone Pio XII si animeranno grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e proiezioni scenografiche che, insieme a musiche di sottofondo, faranno vivere ai visitatori la storia della Creazione in un susseguirsi di luci colorate.

Durante lo spettacolo, della durata di circa 30 minuti, il pubblico potrà scoprire i quattro elementi che rappresentano i primi tre giorni della Genesi: luce, acqua, terra e piante. Ogni giorno è accompagnato da composizioni musicali appositamente selezionate e pensate come un viaggio riflessivo, ideato per migliorare l'esperienza immersiva e catturare l'essenza della Creazione. Grazie al video-mapping e al sistema audio surround, le musiche scelte porteranno i visitatori all'interno di questo spettacolo di luci. Ad esempio, la prima parte del Giorno 3 è accompagnato da "Die Vorstellung des Chaos" di Joseph Haydn, ovvero "La concezione del Caos". In questo giorno, la terra si è separata dall'acqua e i cambiamenti dinamici del brano orchestrale riflettono il processo di trasformazione del paesaggio.



