Quattro mezzi dei vigili del fuoco sono al lavoro da stamani in corso Lodi a Milano per la presenza di fumo all'interno dei locali della discoteca Lime. Al momento i pompieri segnalano fumo "molto denso" e non fiamme. Il condominio dove si trova il locale non è stato al momento coinvolto. Sul posto sono intervenuti una ventina di vigili del fuoco.







