Domani previsti disagi per sciopero treni in Lombardia

Domani è prevista una giornata di disagi per i pendolari lombardi a causa dello sciopero dei treni regionali indetto dai sindacati Orsa, Uiltrasporti, Fast, Faisa Cisal, dalle ore 3 alle ore 2 del 7 settembre. L'adesione all'agitazione a causa delle sigle sindacali coinvolte è prevista alta, infatti per l'intera giornata di domani ci potranno essere ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale, per questo invita i passeggeri a consultare sul sito trenord.it l'elenco dei treni garantiti negli orari 6-9 e 18-21, con attenzione soprattutto alle corse serali per il rientro. In particolare, la mattina viaggeranno i convogli con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le 9. Nella fascia pomeridiana, circoleranno quelli con partenza prevista dopo le 18 e con arrivo entro le 21.

Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Busto FS e Malpensa Aeroporto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA