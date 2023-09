Dalle 17 di oggi biglietti in vendita per l'esordio casalingo del Milan in Champions League, in programma martedì 19 settembre alle 18.45 contro il Newcastle. Priorità agli abbonati alla Serie A fino alle 23.59 di giovedì 7 settembre, poi dalle 17 di venerdì 8 al via la fase di vendita libera.

I tagliandi sono in vendita su singletickets.acmilan.com, attraverso i circuiti Vivaticket e a Casa Milan.



