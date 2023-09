Cervo con freccia infilzata nel collo nei boschi

Un cervo che vaga per i boschi del Varesotto con una freccia infilzata nel collo. E' la foto diffusa dall'associazione Cento per cento animalisti, che dice di averla ricevuta da "alcuni simpatizzanti".

"Nei boschi di Pogliana Bisuschio (VA) è stato visto e fotografato - si legge nella nota degli animalisti - un Cervo con una freccia piantata nel collo. Questo significa che qualche maniaco gira con arco o balestra tirando sugli animali. Se la caccia è in sé abominio, quella con le frecce è particolarmente crudele: l'animale non viene quasi mai ucciso al primo colpo, ma rimane ferito e vaga fino a dissanguarsi". "Questa "nuova" moda insensata va combattuta sul nascere: aggiunge crudeltà a una pratica già crudele" si conclude la nota dell'organizzazione no profit.



