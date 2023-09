Arrestato per spaccio il custode di Palazzo Carminati

Il custode di uno storico stabile milanese, Palazzo ex Carminati, che si erge di fronte alla cattedrale sul lato ovest di piazza del Duomo, è stato arrestato per spaccio dalla Polizia di Stato. L'uomo, un 33enne con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato bloccato nell'antica portineria da agenti in borghese della Squadra Mobile in servizio antidroga che durante un appostamento lo avevano notato uscire sul marciapiede e assumere atteggiamenti sospetti. Una volta bloccato nell'androne, con l'aiuto di un'unità cinofila sono stati scoperti 19 grammi di cocaina e diverse bustine trasparenti per il confezionamento della sostanza, mentre nella tasca dei pantaloni il custode aveva un sacchetto di carta con 500 euro.

Il presunto spacciatore è stato giudicato per direttissima e l'arresto è stato convalidato.

Palazzo ex Carminati, costruito nell'800, e che fa da frontone sia al Duomo di Milano sia, sul retro, alla medioevale piazza dei Mercanti, si chiama così per via di un noto ritrovo milanese che vi aveva sede negli anni Sessanta. Su quella facciata, dagli Anni '30, le luminarie hanno fatto la storia fotografica del capoluogo lombardo, con particolare riferimento agli Anni '80, quelli della cosiddetta 'Milano da bere', dove le insegne luminose, giorno e notte, poste proprio sulla facciata di Palazzo Carminati, la facevano vagamente assomigliare a Times Square.



