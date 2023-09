A Mantova la seconda edizione del Festival della Sbrisolona

Dal 13 al 15 ottobre 2023 ritorna a Mantova 'Sbrisolona & Co', la kermesse dedicata alla sbrisolona e ai dolci mantovani arrivata alla seconda edizione. L'evento è stato presentato questa mattina a Palazzo Lombardia.

"La Sbrisolona è una di quelle specialità pasticcere divenute iconiche del nostro Paese nel mondo" ha commentato l'assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali sottolineando che l'anno scorso, in concomitanza della manifestazione, i flussi turistici verso i principali musei di Mantova e verso Palazzo Ducale e Palazzo Te "hanno fatto registrare il doppio delle presenze rispetto al 2021, quando l'iniziativa non era stata ancora realizzata".

"Ci poniamo l'obiettivo di celebrare il dolce più iconico del territorio mantovano - spiega Stefano Pelliciardi, amministratore Sgp Grandi Eventi- cercando di far emergere il concetto di Mantova come capitale della pasticceria italiana, perché poche città possono vantare così tanti dolci tipici".

La kermesse prevede un calendario ricco di iniziative tra spettacoli, show cooking, degustazioni e incontri con i maestri pasticceri. L'iniziativa, organizzata da SGP Grandi Eventi, è promossa da Confcommercio Mantova, con il patrocinio del Comune di Mantova e della Camera di Commercio di Mantova e il contributo di Regione Lombardia.

"Il primo anno - ha detto l'assessore al Commercio di Mantova Iacopo Rebecchi - è stato un successo clamoroso. Siamo sicuri che questa seconda edizione sarà ancora più partecipata, contribuendo a rilanciare ulteriormente il nostro centro storico".

"Il Festival della Sbrisolona - ha concluso Stefano Gola, vicepresidente di Confcommercio Mantova con delega al territorio - ci permette di sfruttare un'altra grande leva di marketing: la nostra grande tradizione gastronomica, rivolta ad un altro tipo di target, ma altrettanto importante e trainante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA