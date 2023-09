Loreena McKennitt torna in Italia, date a Brescia e Padova

Dopo anni di assenza dai palchi europei, Loreena McKennitt sarà in Europa nei prossimi mesi con un nuovo tour, che toccherà anche l'Italia con due date: il 20 marzo 2024 al Gran Teatro Morato di Brescia e il 21 marzo 2024 al Gran Teatro Geox di Padova.

"L'ultima volta che mi sono esibita in Europa era il 2019 e da allora - racconta l'artista - sono successe molte cose. Sarà magnifico tornare la prossima primavera e poter incontrare di nuovo i volti familiari che mi sono mancati durante questo periodo turbolento".

Il tour 'The Visit Revisited' celebra l'album "The Visit" del 1992, che è l'album di maggior successo della cantautrice canadese e le ha fatto ottenere la popolarità a livello internazionale. Il concerto sarà composto da due set: il primo sarà dedicato alle canzoni più famose dell'artista, mentre il secondo sarà interamente dedicato ai brani che compongono l'album, dove la voce eterea della McKennitt si innesta su arrangiamenti eterei, in cui primeggiano strumenti come violini, bodhran, tabla e arpa. Il tutto arricchito da testi che mescolano poetica metafisica, antichi miti popolari e misticismo medievale in un eclettico mix di pop, folk e world music di ispirazione celtica che ha fatto vendere a Loreena McKennitt oltre 14 milioni di album in tutto il mondo.



