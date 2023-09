Intossicazione negli uffici Yoox, forse uno scherzo

Sarebbe stato solo uno scherzo a portare all'intossicazione di 37 dipendenti di Yoox, azienda che si occupa della vendita online di abbigliamento, che questa mattina erano al lavoro negli uffici in via Morimondo a Milano. È questa l'ipotesi degli investigatori, riferita negli ambienti giudiziari milanesi. La procura, che al momento non ha ancora ricevuto gli atti, potrebbe aprire un fascicolo per procurato allarme.

Gli operatori del nucleo Nbcr dei vigili del fuoco, intervenuti negli uffici questa mattina, non sono riusciti a individuare il punto di rilascio della sostanza e di conseguenza nemmeno il tipo. Dai rilievi che sono stati eseguiti nelle condotte, nei sistemi di condizionamento e nelle grate, infatti, non è emerso nulla. Al momento, una delle ipotesi principali è che si sia trattato di uno scherzo e non si esclude nemmeno la possibilità della diffusione accidentale di uno spray al peperoncino, magari tenuto in borsa come arma di autodifesa da una dipendente. L'allarme è scattato intorno alle 11, quando una cinquantina di impiegati sono stati fatti evacuare dallo stabile. In 37 sono stati visitati sul posto poiché presentavano bruciore agli occhi e alla gola, ma nessuno ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. A quanto si apprende da fonti investigative, l'ampiezza dei locali ha consentito che la sostanza si disperdesse rapidamente e l'allarme è rientrato in poco tempo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno sentito il datore di lavoro.

