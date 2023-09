Con Mwanyi filiera del caffè più inclusiva per donne e giovani

Un progetto di cinque anni per sviluppare competenze e promuovere progetti imprenditoriali di donne e giovani che lavorano nella catena di produzione del caffè in Uganda. Si chiama Mwanyi, che in ugandese significa caffè, e a promuoverlo è Caffè Borbone con Ofi,Olam Food Ingredients, tra i principali fornitori mondiali di caffè verde.

L'Uganda è il luogo di nascita della qualità Robusta, inoltre la produzione di caffè è la principale fonte di sostentamento per circa 1/3 della popolazione.

'Mwanyi Women and Youth Project' è stato lanciato nel 2022 per aumentare il numero di giovani e donne coinvolti in attività sostenibili di produzione di caffè entro il 2027. "E'un impegno a lungo termine in un territorio che al momento non dispone di una filiera del caffè certificata, obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso l'emancipazione culturale e finanziaria dei produttori locali", ha detto Marco Schiavon, ad di Caffè Borbone. "Gli esperti agronomi di Ofi in Uganda lavorano direttamente con migliaia di agricoltori attraverso programmi di sostenibilità che contribuiscono a migliorare i redditi e le opportunità economiche delle comunità agricole", ha spiegato Alessandro Mazzocco, General Manager - Coffee di Ofi.

Rispetto all'obiettivo iniziale di coinvolgere 1.000 produttori entro cinque anni, in un anno sono già 500 i produttori di caffè che hanno avuto accesso a conoscenze agronomiche di base e a corsi di alfabetizzazione finanziaria.

Così sono state costruite quattro piattaforme di coltivazione vivaistica con una capacità di impianto di oltre 50.000 piante, limitando l'acquisto di piante all'estero. Inoltre sei piantagioni sono gestite da 27 giovani che hanno avviato una propria attività produttiva. Nella rete di villaggi c'è un programma per stimolare sistemi di risparmio tra i gruppi di agricoltori, fornendo l'accesso a strutture di risparmio e prestito gestite dagli stessi membri del gruppo. Entro la fine dell'anno, il progetto mira a istituire corsi di formazione sulle competenze agricole di base e a formare i giovani ad avviare le proprie attività agricole. Il programma prevede l'apertura di conti bancari per gli agricoltori.



