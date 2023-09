Abbraccio tra Giulia Tramontano e l'altra donna, fu solidarietà

E' stata diffusa l'immagine dell'abbraccio tra Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza dal compagno Alessandro Impagnatiello, e la ragazza con cui l'uomo, dal primo giugno in carcere, aveva una relazione parallela.

La fotografia risale a poche ore prima dell'efferato omicidio e ritrae il momento dell'incontro tra le due donne, già noto dal 4 giugno scorso quando emerse il racconto messo a verbale dalla giovane collega del barman. Con Giulia "abbiamo chiacchierato tranquillamente. - aveva detto il 31 maggio scorso -. Siamo state insieme un'ora circa, dopo di che lei è andata via. Il nostro incontro è stato veramente cordiale, tant'è che appena ci siamo viste ci siamo abbracciate per solidarietà femminile".

La ragazza, che aveva scoperto la doppia vita di Impagnatiello, poco prima dell'omicidio, aveva dato appuntamento a Giulia per parlare, "perché eravamo entrambe vittime di un bugiardo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA