A Milano certificati anagrafici anche nelle bibloteche

A partire dalla seconda metà di settembre 14 tipologie di certificati, da quello di residenza allo stato di famiglia, si potranno ottenere anche in biblioteca. E' quanto si legge in una nota del Comune di Milano che metterà a disposizione, in via sperimentale, in una biblioteca rionale di ciascun Municipio una o più postazioni informatiche attraverso le quali si potrà in maniera autonoma, con le proprie credenziali di Spid o Cie, accedere al sito dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, scaricare e stampare certificati anagrafici e di stato civile in bollo o senza, per se stessi o per un membro del proprio nucleo familiare.

Sarà prevista anche la possibilità di essere supportati dal punto di vista tecnico/informatico da facilitatori digitali, ovvero uno o più referenti bibliotecari, formati appositamente dalla Direzione Servizi Civici. Le postazioni saranno accessibili per l'intero orario di apertura al pubblico della biblioteca, mentre i giorni e le fasce di accesso al servizio in modalità assistita saranno diversificati in base alle sedi.

E' "un'ulteriore possibilità per andare incontro ed essere vicini alla cittadinanza specialmente quella più anziana, che rischia di rimanere esclusa dai progressi del digitale, nell'ottenimento di certificati che possono risultare necessari nella quotidianità", ha spiegato l'assessora ai Servizi civici Gaia Romani. "La rete delle biblioteche civiche si conferma ancora una volta un network di presidio sociale, oltre che culturale e di informazione, al servizio della cittadinanza", ha aggiunto l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

La prima fase, di sperimentazione, a partire da settembre, coinvolgerà le prime otto sedi, cui si aggiungerà Sant'Ambrogio a conclusione dei lavori, garantendo così una copertura in tutti i nove Municipi. La seconda fase, tra fine anno e inizio 2024, prevederà un'eventuale estensione, in base agli esiti della sperimentazione, ad ulteriori nove biblioteche del sistema, per arrivare a diciotto complessive. L'obiettivo è quello di estendere questo servizio a tutte le 24 biblioteche del Comune di Milano.



