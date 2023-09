Sostanza non identificata in uffici, 50 persone evacuate

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti con uno speciale Nucleo nella sede della Yoox-Net a porter in via Morimondo e 50 persone sono state evacuate dopo che avrebbero inalato una sostanza non ancora identificata. Per 37 di loro è stato necessario il ricorso alle cure del personale sanitario per bruciore agli occhi o in gola ma nessuno è stato ricoverato in ospedale.

"Nessuna particolare criticità fino ad ora emersa", spiegano i vigili che sono al lavoro con gli esperti del nucleo Nbcr per stabilire il tipo di sostanza inalata.



