Inter: Inzaghi, è solo l'inizio ma ottimi segnali

"Abbiamo fatto tre ottime partite, è dal 13 luglio che i ragazzi lavorano bene. Dobbiamo continuare così, sappiamo che è solo l'inizio ma sono degli ottimi segnali.

Thuram ha fatto bene, anche le altre due partite mi era piaciuto tanto, volevo che trovasse il gol e sono contento l'abbia trovato. Ha fatto molto bene come tutti quelli che hanno giocato". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina.

"C'era la voglia di concedere poco e non prendere gol, abbiamo concesso poco ma è merito di tutta la squadra. Sono molto soddisfatto, dobbiamo continuare ancora così - ha proseguito Inzaghi -. Lautaro capocannoniere? Lo speriamo, ha le qualità per farlo ma al di là dei gol è bello vedere come si sacrifica in fase di non possesso, sono molto soddisfatto perché sta facendo benissimo. È in continua crescita e deve continuare in questo modo, è un leader".

Poi una considerazione sul derby di sabato 16. "Sappiamo cos'è il derby, ora c'è questa sosta in mezzo e tanti giocatori andranno con le nazionali, qualcuno avrà partite ravvicinate con tante ore di volo - le porle di Inzaghi -. Ma è qualcosa che c'era nel calendario, i ragazzi sono contenti di difendere la propria maglia. Sappiamo che c'è poco tempo, in poco tempo cercheremo di preparare la partita al meglio".



