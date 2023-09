F1: Verstappen, record vittorie? Me lo hanno fatto sudare

"Non avrei mai creduto fosse possibile vincere 10 gare consecutive. Oggi me l'hanno fatta sudare". E' il commento di Max Verstappen dopo il successo nel Gran Premio d'Italia a Monza, decimo consecutivo per stabilire il nuovo record della Formula Uno. "Abbiamo gestito bene le gomme - le sue parole sulla gara -, le Ferrari avevano una alta velocità di punta ed erano difficili da superare e così ho dovuto forzare l'errore di Sainz". Il campione del mondo, poco amato dai tifosi della Ferrari, è stato 'salutato' dal pubblico di Monza con il coro "chi non salta della Red Bull è".



