F1: Vasseur 'Ferrari più vicina alla Red Bull, un passo avanti'

"La differenza con il passo gara della Red Bull a Monza è stata meno ampia del solito. Quindi è un bel passo in avanti. Dobbiamo tenerci stretti i lati positivi, siamo stati veloci sin dal venerdì e siamo stati forti sempre, in qualifica e in gara. E' stato un bel weekend per noi". Frédéric Vasseur vede il bicchiere mezzo pieno dopo i risultati della Ferrari nel Gran Premio di Monza, condito da uno spettacolare duello tra Sainz e Leclerc negli ultimi giri per l'ultimo gradino del podio. "Hanno lottato - ammette il team principal della Ferrari -, io ho solo detto loro di non rischiare niente e a quel punto diventava una loro responsabilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA