F1: Leclerc 'duello con Sainz divertente, meno per tifosi'

"Il duello con Sainz è stato molto divertente per noi. Ma molto meno divertente per tifosi. Negli ultimi giri abbiamo spinto come matti, eravamo al limite e ci muovevamo molto alla prima frenata". E' il commento divertito di Charles Leclerc dopo il quarto posto nel Gran Premio d'Italia, arrivato al termine di una battaglia con il compagno di squadra Sainz. "La Ferrari terza e quarta era il miglior risultato possibile - spiega il monegasco, comunque acclamato dai tifosi di Monza -, è il valore di questa macchina ora, è impossibile tenere dietro le Red Bull".



