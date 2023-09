F1: Horner, 'il record di Verstappen? Se lo merita'

"Il record di 10 vittorie consecutive? Verstappen se lo merita". Il team principal della Red Bull, Christian Horner, si complimenta con il campione del mondo per questo storico traguardo, nuovo record per la Formula Uno. "Vincere a Monza - commenta Horner dopo il Gran Premio d'Italia - è sempre speciale, mi dispiace per i tifosi che speravano in un altro risultato. La Ferrari ha vinto sabato, noi abbiamo vinto domenica. Sono stati un duro avversario questo weekend, ho fatto loro i complimenti: ci piace lottare con loro, c'è un enorme rispetto reciproco".



