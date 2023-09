Aggredito da gruppo di persone a Milano, grave

Un 34enne peruviano è finito in ospedale a Milano, nella notte tra sabato e domenica, dopo essere stato aggredito da un gruppo composto da 30-40 persone e colpito con un'arma da taglio. Si trovava in via Bisceglie in compagnia della madre, della fidanzata e del cugino, quando intorno all'1.30 è stato avvicinato dagli aggressori che, in evidente stato di ebbrezza e già in lite fra di loro, lo hanno colpito con un fendente alla spalla sinistra e uno al pube.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo, dove i medici lo hanno sottoposto a un'operazione chirurgica.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, allertati dalla struttura sanitaria. Gli aggressori si erano già allontanati.



