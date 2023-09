Il treno all'idrogeno Brescia-Edolo partirà entro il 2025

Il treno all'idrogeno sulla linea Brescia-Iselo-Edolo dovrebbe iniziare le sue corse regolari a fine 2024-inizio 2025. Lo spiega Andrea Gibelli, presidente esecutivo di Fnm, ricordando che l'investimento complessivo del gruppo per questo progetto innovativo è di 350 milioni, in buona parte finanziati dal Pnrr.

"Le corse prova inizieranno nel prossimo febbraio - annuncia Gibelli a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio - e quelle commerciali speriamo entro la fine del 2024. Contiamo che le autorizzazioni possano arrivare nell'arco di 6-8 mesi come per l'alta velocità".

Il treno Alstom all'idrogeno che verrà utilizzato, dei quali saranno acquistati in tutto 14 esemplari, sarà visibile alla prossima Expo Ferroviaria 2023, la vetrina italiana per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari, che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre presso Fiera Milano.

Sull'ipotesi che ci siano novità sulla possibilità che Fnm, quotata in Borsa, possa salire alla maggioranza o comunque al 51% in Trenord, la joint venture con Trenitalia che gestisce il traffico ferroviario in Lombardia e in parte delle regioni vicine Gibelli risponde che "è una questione tra azionisti, deve chiederlo solo a loro". In aprile il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, aveva anticipato che ne avrebbe parlato con il ministro ai Trasporti e alle infrastrutture Matteo Salvini e ora Gibelli, rispondendo ai giornalisti, ricorda solamente come "la Regione da quando sono qui ha investito in Trenord circa due miliardi, Trenitalia nulla".





