F1: Meloni, Salvini e tanti vip al Gp di Monza

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa domani in Autodromo a Monza, in occasione del Gran Premio di Formula 1 Pirelli. Lo scorso anno fu il primo in cui Meloni intervenne al Gp d'Italia, due settimane prima delle elezioni. Sarà presente anche il ministro alle Infrastrutture e Mobilità Matteo Salvini, da anni ospite della domenica di gara.

Ha confermato la sua presenza il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Arriveranno tra oggi e domani anche attori, musicisti e sportivi Monza. Il più atteso dai fan è Brad Pitt, impegnato in questi mesi nelle riprese del suo film "Apple", sul mondo della F1.

Dato per certo anche Damiano David, frontman dei Maneskin, così come l'influencer e comico Khaby Lame.

Ospiti nei Paddock anche Karl Urban, tra gli interpreti della celebra saga "Il Signore degli Anelli" e il cantante Fabio Rovazzi. Parteciperà anche 'Fumez the engineer", ingegnere britannico e social celebrity. Le due campionesse olimpiche previste domani tra i box sono Sofia Goggia e Arianna Fontana.

Unico calciatore confermato al momento è l'attaccante del Milan Oliver Giraud. Chiude la kermesse di vip il campione di basket Danilo Gallinari, dei Washington Wizards, già avvisato questa mattina.



