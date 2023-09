A luglio quasi 900 mila turisti, a Milano mai così tanti

Milano è una città sempre più turistica, anche d'estate: a luglio si sono registrati 871.418 arrivi, il numero più alto di sempre, con un incremento del 25% rispetto allo scorso anno e del 33% rispetto al 2019, prima della pandemia. I dati della questura confermano questa tendenza anche nell'hinterland, o meglio nella città metropolitana e nella provincia di Monza e Brianza con un totale di 1 milione 175 mila 591 visitatori. Da inizio anno, i turisti sono stati circa cinque milioni in città e poco meno di 6,8 milioni considerando l'area urbana. "Non possiamo che essere soddisfatti: Milano - ha sottolineato l'assessore al Turismo Martina Riva - si conferma attrattiva tutto l'anno, mesi estivi inclusi . I quasi 900mila arrivi registrati a luglio raccontano che la nostra non è solo una città business-oriented, ma è anche una meta perfetta per trascorrere le vacanze, grazie a un'offerta culturale e di intrattenimento di qualità, in grado di intercettare interessi differenti, a cominciare da quelli degli appassionati di sport".

Tanti gli eventi che si sono svolti, ad esempio a luglio le gare di coppa del mondo di ginnastica ritmica e i mondiali di scherma. In questi giorni è in corso all'ippodromo Snai San Siro, è il FEI Jumping European Championship Milano 2023, il Campionato europeo di Salto Ostacoli, che si chiuderà domenica 3 settembre, giorno in cui a Monza si disputerà il Gran Premo di Formula 1.

Secondo Palazzo Marino, hanno contribuito al risultato anche le campagne di comunicazione promosse in Italia e all'estero con il brand YesMilano (progetto di Milano&Partners, l'agenzia di promozione della città di Milano, sostenuta dal Comune di Milano e dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi).





