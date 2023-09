Vieri e il tentato furto del telefono a Milano, 'state attenti'

L'ex calciatore Christian Vieri racconta sulle sue pagine social come è riuscito a sventare il furto dello smartphone mentre si trovava a cena in un locale di Milano.

"Siamo a cena ed è arrivata una che voleva rubare il telefonino - ha raccontato sulle sue stories di Instagram -. Ma l'abbiamo beccata e mandata via". Poi Vieri si è rivolto ai suoi followers dicendo di fare "attenzione perché queste persone prendono un foglio e lo mettono sul telefono e poi vi prendono telefono e foglio. A Milano bisogna stare attenti", ha concluso.





