Pooh - Amici X Sempre, una mostra a Mantova dal 22 settembre

Dal 22 settembre all'8 ottobre il polo fieristico nazionale PalaUnical di Mantova ospita la mostra ufficiale sulla storia dei Pooh, un percorso narrativo ideato e curato da Maurizio Pilenga, che in quasi cinquant'anni ha raccolto materiale di ogni genere riguardo la vita e le canzoni della band.

L'evento si inserisce nel nuovo tour dei Pooh e con il loro prezioso supporto ripercorre, su oltre 3000 mq espositivi, la carriera della band dalle origini a oggi con migliaia tra articoli, poster, manifesti storici, abiti di scena, discografia italiana ed estera. La mostra è accompagnata dalla proiezione di video storici e inediti, senza dimenticare la riproduzione degli innumerevoli successi del gruppo.

Pooh - Amici x sempre rappresenta un'immersione nel mondo dei Pooh, con migliaia di oggetti unici che rappresentano i diversi momenti della loro storia, con curiosità e rivelazioni inedite come il primo servizio fotografico del gruppo in prima formazione, in cinque, con nessun membro della formazione attuale. All'interno dell'area espositiva sono individuati percorsi specifici a tema dove gli appassionati potranno curiosare tra immagini di copertine discografiche, spartiti, rarità autografate, riviste, pass, biglietti, poster, gadget, memorabilia, abbigliamento. Uno spaccato della storia dei Pooh tra passato, presente e futuro, attraverso la loro imponente produzione discografica.

La mostra sarà aperta venerdì, sabato e domenica, dal 22 settembre all'8 ottobre.



