Per il centenario di Puccini la Filarmonica della Scala fa bis

La Filarmonica della Scala fa bis per il centenario dalla morte di Giacomo Puccini, ovvero due concerti per celebrare il compositore nato a Lucca nel 1858 e morto a Bruxelles nel 1924, il cui ricavato servirà a finanziare borse di studio per giovani musicisti e studiosi pucciniani.

Il 16 e 17 settembre l'ensemble scaligero diretto da Zubin Mehta si esibirà infatti al teatro del Giglio di Lucca e alla Scala di Milano, città in cui hanno debuttato alcune delle opere più famose di Puccini come Madama Butterfly e Turandot.

Il programma scelto unisce il Preludio Sinfonico, il Capriccio Sinfonico e l'Intermezzo da Suor Angelica alla sinfonia n.4 di Cajkovskij. Un grazie per la disponibilità al maestro Mehta e alla Filarmonica è arrivato dal presidente del Comitato Promotore delle Celebrazione Pucciniane Alberto Veronesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA