Omicidio in stazione del Lecchese, il 25enne non risponde al gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il giovane di 24 anni, residente a Calolziocorte, accusato dell'omicidio del 23enne Malcom Mazou Darga, alla stazione della cittadina lecchese.

Arrestato l'altra mattina dalla Polizia, oggi è comparso davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Lecco, Nora Lisa Passoni, per l'interrogatorio di convalida.

Il 25enne, originario come la vittima del Burkina Faso e cittadino italiano, operaio in un'azienda del Lecchese, deve rispondere di omicidio volontario. Difeso dall'avvocato Marilena Guglielmana, durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'avvocato Guglielmana ha posto l'accento sul fatto che il giovane è incensurato e ha chiesto per lui gli arresti domiciliari, richiesta a cui si è opposta il pm che ha coordinato le indagini della Polizia di Stato e titolare dell'inchiesta, Chiara Di Francesco. La gip si è riservata.

Resta ancora da chiarire il movente dell'omicidio.



