Morto in ospedale l'operaio di 48 anni ustionato in un incendio

È morto all'ospedale Borgo Trento di Verona dove era stato ricoverato ieri in gravi condizioni Gianfranco Amicabile, l'operaio di 48 anni coinvolto in un incidente sul lavoro a Ponte San Marco nel Bresciano. L'uomo, consigliere comunale a Bedizzole, stava lavorando sul tetto di un capannone di un'azienda quando è stato investito dalle fiamme di un incendio che si è propagato per cause ancora da accertare.

Era stato trasferito in ospedale con ustioni su tutto il corpo.





