Libri: Ani, quando l'isolamento è più emotivo che sociale

ANISOARA - GIAN PERO TOMASCO (Bookabook, PP 160, 13 EURO). Chissà quante Ani ci sono in Italia, immigrate di seconda generazione che vivono un isolamento più emotivo che sociale. Potrebbero essere perfettamente integrate, anche se devono ancora fare i conti con qualche pregiudizio delle comunità che frequentano (scuola e lavoro) da una parte, e dall'altra con i vecchi e i nuovi immigrati con i quali sembrano non avere più nulla in comune.

Hanno un futuro promettente davanti a loro, ma qualcosa le spinge a non crederci per prime.

Il primo romanzo di Gian Piero Tomasco, 39 anni, tocca diversi temi di grande attualità, compreso quello della violenza sessuale, e di una divisione tra ricchi e poveri che non è più solo orizzontale (in base ai pìPaesi dove si vive o da dove si proviene) ma verticale. La realtà di una periferia di una grande città, che non viene mai citata perchè potrebbe essere qualunque metropoli.

Ani, la protagonista è una bellissima ragazza romena che potrebbe essere presa per un'italiana a tutti gli effetti se non rivelasse lei le sue origini quando desidera essere chiamata con il suo nome per intero, Anisoara. Ama studiare, è benvoluta a scuola (dagli insegnanti più che dai compagni), lavora per non gravare troppo sulla madre, è innamorata di un ragazzo che la ricambia, stanno per spalancarsi le porte di un futuro accademico.

Sarebbe stato facile cedere ad un epilogo da lieto fine, ma non è una storia rosa quella che Tomasco ha voluto raccontare. "Ho cominciato questo libro durante il Covid soprattutto perché mi interessava affrontare i tanti risvolti della nostra società - spiega l'autore che scrive da sempre ma finora l'aveva considerato poco più di una passione da tenere per sè -. Proprio per questo ho voluto una protagonista, perché penso che donne debbano affrontare e abbiamo gli strumenti per farlo, sfide molto più drammatiche e complicate e questo mi ha permesso di affrontare tanti aspetti".

Una storia di riscatto che riesce solo in parte. "Ma il mio scopo non era lasciare nello sconforto o nella sfiducia - conclude Tomasco -. Perché alla fine in realtà il messaggio è positivo e di speranza". Il libro esce il 7 settembre.



