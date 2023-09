L'Atalanta saluta Zapata, 'grazie per la dedizione'

Nell'annunciare il prestito di Duvan Zapata al Torino con diritto o obbligo (al determinarsi di certe condizioni, ovvero numero minimo di partite) di riscatto, l'Atalanta ha voluto ringraziare l'attaccante colombiano dai canali ufficiali.

"Atalanta BC tiene particolarmente a ringraziare Duván, non solo per il suo contributo sul campo ma anche per l'impegno, la dedizione e l'attaccamento alla maglia nelle cinque stagioni di militanza in nerazzurro, augurandogli contestualmente le migliori soddisfazioni per il prosieguo della corrente stagione", recita la nota.

Il trentaduenne centravanti colombiano in cinque stagioni nerazzurre ha realizzato 82 gol in 191 partite, raggiungendo a quota 69 il primato di Cristiano Doni in serie A con la stessa maglia.



