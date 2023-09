Affare nell'ultimo giorno di mercato per l'Inter. Il club nerazzurro ha infatti trovato l'accordo con l'Ajax per il centrocampista Davy Klaassen, che è già arrivato a Milano e sta svolgendo le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà all'Inter. Classe 1993, il giocatore olandese nella scorsa stagione con la maglia dei lancieri ha messo a segno 10 reti in 46 partite giocate.



