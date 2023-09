'I papi veneti, tra cinema e tv' alla Mostra del cinema

Si svolgerà domenica 3 settembre alle ore 14 presso lo Spazio Regione del Veneto - Veneto Film Commission allestito presso l'Hotel Excelsior-Lido di Venezia la presentazione del progetto "I papi veneti, tra cinema e tv - Presentazione di mappatura, digitalizzazione e restauro delle fonti audiovisive su Pio X e Giovanni Paolo I" a cura della Presidenza Regione del Veneto e Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo (Mac).

"È un onore per la nostra giovane Fondazione poter presentare in questo straordinario contesto un progetto che segna il profondo legame tra i Papi Veneti e i media audiovisivi - commenta il presidente di Fondazione Mac, monsignor Dario Edoardo Viganò - e ringraziamo sentitamente il presidente della Regione Veneto per questa eccezionale opportunità, che denota la sua particolare sensibilità su un tema che ha molto da raccontare sulla storia e la cultura di questo territorio unico".

"Questo progetto - continua il presidente Viganò - si inserisce nella programmazione generale della Fondazione, nata per rispondere a un'urgenza culturale: il recupero, la preservazione e la valorizzazione del patrimonio storico audiovisivo - e del patrimonio documentale ad esso collegato - relativo al cattolicesimo".

Il progetto si propone di valorizzare il peculiare profilo audiovisivo dei due pontefici veneti del Novecento organizzando un'indagine che segua tre traiettorie di ricerca: la mappatura in cineteche e archivi italiani ed esteri delle fonti audiovisive e dei relativi documenti correlati sui due pontificati; la mappatura in cineteche e archivi dei film non fiction e fiction e dei relativi documenti correlati prodotti sui due pontificati dopo la loro scomparsa; il rapporto dei due pontefici con i media audiovisivi, anche attraverso una ricognizione dei loro scritti e discorsi.



